Aangetroffen man naast flatgebouw in Stad overleden; politie sluit misdrijf uit (update)

De aangetroffen man aan de Planetenlaan in de stad is overleden aan zijn verwondingen. (Foto: De Vries Media)

Naast een flatgebouw aan de Planetenlaan in Groningen is maandagochtend een man overleden. Rond 10:30 uur kwamen hulpdiensten - waaronder een traumahelikopter - ter plaatse, maar de hulp voor het slachtoffer kwam te laat.

De politie zette de plek waar de man werd gevonden af om nader onderzoek te verrichten, waarbij ook getuigen worden gehoord. De politie meldde rond 17.45 uur dat het onderzoek is afgerond.

Het slachtoffer is een 52-jarige man uit Groningen. De politie sluit een misdrijf uit. Hoe de man zo zwaargewond is geraakt en uiteindelijk aan zijn verwondingen is overleden, is onbekend.