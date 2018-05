De blazer bij chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum op Eerste Pinksterdag houdt de omwonenden flink bezig. 'Het was een enorme rookpluim, groter dan normaal', zegt Lucas Wams van de Klankbordgroep Milieu Borgsweer.

Rond kwart over vijf was het weer raak zondag. Een grote rookwolk van enkele tientallen meters hoog hing boven het chemiepark.

Ovens in de buitenlucht

ESD-SIC maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld gebruikt wordt in schuurpapier. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Als zo'n overkapping bezwijkt, komt een grote stofwolk omhoog, een zogenoemde blazer.

Omwonenden maken zich zorgen om de stank en stofdeeltjes die daarna naar beneden komen. 'En wat je niet ziet is fijnstof, dat is ongezond voor de luchtwegen', zegt Wams.

Onderzoeken

Directeur Richard Middel vertelde zondag al de nieuwe blazer te betreuren. Hij benadrukt dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid. Er lopen verschillende onderzoeken om te kijken of blazers in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Zodra de resultaten bekend zijn, wil het bedrijf maatregelen doorvoeren om het aantal blazers te minimaliseren. Waarschijnlijk worden de testresultaten deze maand bekend.

Wishful thinking

Wams heeft er weinig vertrouwen in dat er op de korte termijn verandering in zal komen: 'Dat is wishful thinking. Het zou een schande zijn als ze nu het aantal blazers ineens kunnen verminderen. Dan hadden ze dat in de afgelopen dertig jaar dan al moeten doen.'

Volgens de omwonende moet het bedrijf investeren in nieuwe apparatuur, waarmee het productieproces drastisch veranderd wordt. 'Daarover zijn we met ze in gesprek. Dat is niet van vandaag op morgen oplost, zeker niet.'

De provincie Groningen liet eerder al weten geen ingrijpende maatregelen te kunnen nemen en er alles aan te doen het aantal blazers te verminderen.

Lees ook:

- Wederom rookwolk bij ESD-SIC

- Opnieuw blazer bij ESD: directie trekt boetekleed aan