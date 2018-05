Deel dit artikel:











'Hier is iemand jarig óf gepromoveerd naar de Eredivisie' Verslaggever Derk Bosscher peilt de stemming 'the day after' bij Dick Lukkien (Foto: Marthijs Veldthuis/RTV Noord) Dick Lukkien: 'Ik ga zo eerst lekker op vakantie' (Foto: Marthijs Veldthuis/RTV Noord) De tuin van de woning van Lukkien werd na de promotie van FC Emmen goed versierd. (Foto: Marthijs Velthuis/RTV Noord)

FC Emmen promoveerde zondag ten koste van Sparta naar de Eredivisie. Trainer Dick Lukkien genoot met volle teugen van het promotiefeest. In Veendam is aan de woning van Lukkien duidelijk te zien dat er iets gevierd is.

Geschreven door Marthijs Veldthuis

'Hier is iemand jarig óf gepromoveerd naar de Eredivisie', zegt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher tegen zijn team, wanneer ze Lukkien thuis opzoeken. De voortuin is helemaal versierd met ballonnen en slingers. Lukkien staat in de deurpost van zijn huis wanneer hij de felicitaties van Bosscher in ontvangst neemt. 'Had je dit verwacht?', vraagt Bosscher aan de trainer. Nuchter De gevierde trainer reageert zoals het een Groninger betaamt: uiterst nuchter. 'Verwacht? Nou ja, ik wist dat we een goede ploeg hadden', zegt Lukkien. 'En nu?', vraagt Bosscher, 'Nu moet de hekjes geverfd worden en het hele stadion verbouwd worden zeker?', vervolgt hij. Lukkien moet erom lachen. 'Ja, ik heb de directie al gebeld dat ze nu een hoop te doen hebben. Zelf ga ik nu eerst lekker op vakantie!' Lees ook: - Lukkien: 'Emmen is op de kaart gezet' na promotie naar Eredivisie

- Lukkien schrijft geschiedenis met FC Emmen