Eigenaar afgebrande auto looft honderden euro's uit voor gouden tip

Bij de garageboxen tussen de Zaanstraat en Lekstraat in Winschoten is zaterdagnacht een auto uitgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto-eigenaar laat het er niet bij zitten.

Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets duidelijk, maar de eigenaar van het voertuig gaat uit van brandstichting omdat hij houtblokken in zijn auto aantrof. 'Die lagen er de avond ervoor nog niet in', vertelt hij.

Tipgeld

Hij looft een beloning van vijfhonderd euro uit voor de persoon die een waardevolle tip heeft en ook daadwerkelijk kan leiden tot een doorbraak in het onderzoek.

SD-kaartje

De eigenaar doet dinsdag aangifte van brandstichting. Dat kan niet eerder, omdat het politiebureau op zondag en Tweede Pinksterdag gesloten is. De man heeft een ingebouwde camera in zijn auto, waarvan hij het SD-kaartje uit de vlammen wist te redden. Mogelijk leiden de beelden op dat kaartje tot de gewenste informatie.

Onderzoek

De politie verrichtte na de autobrand geen sporenonderzoek op en in de auto. 'De kans op bruikbare sporen is uiterst klein als een auto helemaal is uitgebrand', legt politiewoordvoerder Paul Heidanus uit. Dat weerhoudt de politie er overigens niet van om alsnog onderzoek te doen. 'Maar dat gebeurt pas op basis van de aangifte van de eigenaar.'

