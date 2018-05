Deel dit artikel:











Huidkanker vastgesteld bij zangeres Wia Buze (Foto: Marthijs Veldthuis / RTV Noord)

In de wandelgangen had het team van Expeditie Grunnen het minder goede nieuws al gehoord. Bij Wia Buze is huidkanker geconstateerd, dit meldde ze op haar eigen Facebookpagina. 'Ik heb haar gister nog bij de Pinksterfeesten gezien', zegt presentator Derk Bosscher, 'Kom we gaan even langs', vervolgt hij.

Wanneer Bosscher vertelt waarom hij op visite is zegt Wia: 'Ik zet zoveel op Facebook, maar ik denk dat je doelt op het bericht over kanker'. 'Heftig nieuws', antwoordt Bosscher. 'Tja, veel mensen met mij hebben dat, bij mij valt het wel mee'. 'Het is een plekje op mijn huid en dat gaan ze weghalen', vertelt de zangeres aan Bosscher. Buze noemt zichzelf een positivo: 'Er zijn mensen die het allemaal veel erger hebben. Ik zie meer tegen het weghalen op, dan tegen mogelijke andere gevolgen. Het is goed te behandelen, zei de dermatoloog', zegt Buze. Lees ook: - Van Wia 1.0 naar Wia 2.0 scheelt zeventig kilo

