Rondje Groningen: Wie verspreidt deze poppetjes?

In het rondje Groningen van vandaag hebben we onder meer VVD TV met Vindicat, drukte op de weg en meer!

1) Wie verspreidt deze poppetjes?

Harry Perton van webblog Groninganus liep zaterdagavond rond in de buurt van Roderwolde. Hij vond dit poppetje in een doorzichtige plastic zak.

Maar wie verspreidt deze poppetjes? In de zak zat een briefje van een organisatie die zich 'De anonieme sjaal' noemt, ontdekte Perton. De Facebookgroep 'De anonieme sjaal' is hier te vinden. Daar is te zien dat het verspreiden van dit soort poppetjes vaker gebeurt.

2) Chris Klomp zegt waar het op staat

Vanochtend werd bekend dat Friesland in de top 10 van Europese reisbestemmingen staat van reisgids Lonely Planet. Journalist Chris Klomp zegt waar het op staat.

3) Klouk begint, dus blokken maar!

Nu Klouk vanaf vandaag weer dagelijks te zien is op RTV Noord, kan je wel wat verse kennis over Groningen gebruiken. Dus hier dan: weetjes over Peerd van Ome Loeks.

4) Halfuurtje later beginnen in de ochtend

Het Alfa-college is sinds kort anders aan het roosteren, om de ochtendspits in Groningen minder te belasten. Maar wat vinden de jongeren daar zelf van?

5) VVD TV met Vindicat

Het satirische tv-programma Klikbeet neemt de VVD op de hak. In de kakkergedragingen kan Vindicat natuurlijk niet ontbreken.

6) Kermiskenner in Groningen

YouTuber Nickmans struint de verschillende kermissen in Nederland af. De Meikermis van Groningen vorige week kon natuurlijk niet ontbreken.

7) Een mooie zonsopgang

Gea Kuipers maakte deze mooie foto's van een zonsopgang, toen ze met de fiets naar Groningen ging.

8) Bijrijder op de brommert

Het wemelt op datzelfde YouTube van de bijrijder-video's waarin we het land bekijken door de ogen van een fietser of treinreiziger. Vandaag - de afwisseling! - een motorritje van Groningen naar Westerbroek.

9) Drukte op de brug

Leuk om een keer van de zijkant te zien: de Abrug in Groningen die weer begaanbaar is, net nadat de brug open stond.

Rondje Groningen is er elke werkdag.