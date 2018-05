Deel dit artikel:











Wielrenner Rick Ottema wint noordelijke titel Een archieffoto van Rick Ottema (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Rick Ottema heeft in Gieten de noordelijke districtstitel gewonnen. De wielrenner uit Muntendam kwam solo over de streep. In de finale achterhaalde hij de kopgroep en ging 'erop en erover'

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

Peter Merx uit Warfhuizen kwam een paar tellen later over de finish en werd tweede. Patrick van der Duin uit Nieuw Roden eiste de derde plaats voor zich op. De koers was 100 kilometer lang. Lees ook: - Rick Ottema schrijft de Ronde van Ureterp op zijn naam

- Rick Ottema wint loodzware Ronde van Groningen, slechts 19 finishers