Bijstandsmoeders runnen kiosk in Delfzijl: 'Voor mij een droom die uitkomt'

Het station van Delfzijl krijgt eind deze maand een bijzondere kiosk. Je kunt er niet alleen terecht voor koffie, thee of cappuccino, maar ook voor een Surinaams pasteitje of kipsaté. Het etablissement wordt namelijk gerund door Antilliaanse bijstandsmoeders.

Maandag draaiden de dames alvast proef, tijdens de Pinksterfeesten in Delfzijl.

Geen theezakjes

Een generale verloopt nooit vlekkeloos, zo bleek ook vandaag. Toen een van de eerste bezoekers een kopje thee bestelde, kwam Narie Martis erachter dat er nog geen theezakjes waren. 'Oeps! Volgende week wel weer hoor!'

Martis woont in Delfzijl Noord en zit al ruim tien jaar in de bijstand. Ze heeft vier kinderen, en dat is niet altijd even gemakkelijk. 'Ik heb tussendoor wel een aantal keren gewerkt, maar dan heel kort. Niet structureel. Dat was niet wat ik in gedachten had toen ik nog jong was', verzucht ze.

Onder de noemer Mothers United gaan zes Antilliaanse moeders uit de Havenstad de kiosk in het al jaren leegstaande stationsgebouw runnen. Vijf dagen per week, van half acht 's morgens tot zeven uur 's avonds zijn ze open. Ze gaan er ook koken.

Droom

Werken in een eigen bedrijf geeft ze weer perspectief: 'Dit is voor mij een droom die uitkomt. Ik wilde altijd in de toerisme of in de horeca gaan werken', zegt Martis. 'Straks ga ik hier vier dagdelen per week staan. Ik ben heel benieuwd hoe het loopt.'

De bedoeling is dat de moeders uiteindelijk geen uitkering meer nodig hebben', vertelt Yvonne Gaasendam van Bewonersbedrijf Delfzijl Noord, die de vrouwen begeleidt:

'Ze willen een voorbeeld zijn voor anderen die ook in de bijstand zitten. De dames willen laten zien dat je uit die situatie kan komen, als je maar wil.'

Ook statushouders

De dames beginnen eerst met z'n zessen. Later kunnen er meer mensen met een uitkering aan de slag, of bijvoorbeeld statushouders die de horeca in willen. 'We hebben afgesproken dat het een werk-leerbedrijf gaat worden die op deze manier nog meer mensen gaat helpen', besluit Gaasendam.

Eigenlijk zou de kiosk vorig jaar al open, maar door tegenvallers tijdens de verbouwing en het binnenhalen van fondsen is dat niet gelukt. De kiosk gaat nu op 31 mei open.

