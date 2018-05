Expeditie Grunnen doet Teddyberencontrole

Bij de Teddyberenexpress van de STAR mocht je vandaag ook mee als je in plaats van een kaartje een Teddybeer mee had. Reden genoeg voor Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher een Teddyberencontrole uit te voeren.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Lekker toeren op de motor

- Een beestenboel in Kolham

- Is dat een groot kippenhok of een tiny house?

- Stropdas om en dan hup de hond uitlaten

- Hier is iemand jarig óf gepromoveerd naar de Eredivisie!

- Minder goed nieuws voor Wia Buze

- De Dag van het Kasteel bij de Menkemaborg

- Een liedje zingen met Burdy

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!