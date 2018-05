Deel dit artikel:











Vrouw overleden na woningbrand in Stad (Foto: Martin Drent / RTV Noord)

De vrouw die zondagavond zwaargewond raakte bij een woningbrand aan de Rembrandt van Rijnstraat in de stad Groningen, is aan haar verwondingen overleden in het ziekenhuis.

Dat meldt de politie. De vrouw is de 40-jarige bewoonster van het huis. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van de brand. Na het afronden van dit onderzoek sluit de politie een misdrijf uit. Lees ook: - Vrouw gewond bij woningbrand in Stad (update)