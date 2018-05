Paracetamol houdt Beishuizen op de been

Mark Beishuizen houdt niet van bier. Zelfs na een derde plaats bij de internationale grasbaanraces in z'n woonplaats Stadskanaal blijft de dop op de fles.

Anderhalve week geleden crashte de jonge coureur in het Duitse Ludinghausen. Hij liep een zware hersenschudding op en wat kneuzingen. Het weerhield hem er niet van om te starten op zijn thuisbaan. Vanuit huis kan hij het circuit op Sportpark Noord zien liggen.

'Weet niks meer van de val'

'Ik weet niks meer van de val. Maar ik wilde niet afzeggen voor mijn thuispubliek. Ik woon hier vier kilometer vandaan. Ik heb vandaag wat paracetamol ingenomen en de pols goed ingetaped. Daardoor was het redelijk vol te houden.' vertelt een stralende Beishuizen.

Alles of niets poging

In de dagfinale zat hij lange tijd achter de Duitser Stefan Katt. 'Ik deed in de laatste bocht een alles of niets poging en dat ging perfect. Het was ook een supersterk veld. We hadden van tevoren gezegd als ik de A-finale zou halen was dat al perfect. En als je dan ook nog derde wordt, is dat helemaal mooi natuurlijk.'

Feestje zonder alcohol

Zijn supporters zongen terwijl ze terugliepen naar het rennerskwartier: 'Daar moet op gedronken worden'. Beishuizen vierde het feestje zonder alcohol. 'Die jongens mogen zich voldrinken. Ik ben sporter en ga niet aan de bier. Ook niet eentje. Ik moet morgen weer naar school. Dus straks weer een paar paracetamol, even douchen en dan naar bed.'