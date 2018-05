Chris Huizinga is beter dan hij denkt

Chris Huizinga uit Garnwerd is derde geworden op het onderdeel marathon bij de Nederlandse kampioenschappen inline skaten op de weg. Crispijn Ariëns reed in Waarland solo naar de titel.

De ploeg van Ariëns was met zes rijders vertegenwoordigd in de voorste gelederen. 'Het is dan moeilijk om ze allemaal in de gaten te houden. Hij was gewoon de beste. Maar ondanks dat heb ik geprobeerd om de koers ook een beetje te maken', zei Huizinga.

In de sprint van de achtervolgende groep bleef Huizinga Gerwin Smith met miniem verschil voor. 'Het is verbazingwekkend hoe goed het gaat met zo weinig skeelertraining. Dit is absoluut een bevestiging dat ik dit ook nog steeds kan.' Nog niet zo lang geleden werd hij wereldkampioen inline skaten bij de junioren.

Focus ligt bij het schaatsen

Desondanks heeft Huizinga zich bij de bondscoach afgemeld voor de internationale kampioenschappen. 'Ik heb ervoor bedankt want ik wil niet vier weken investeren in het skeeleren en mijn schaatsteam in de steek laten. De focus ligt tenslotte bij het schaatsen.'

Huizinga is met schaatsteam Lotto Jumbo al volop in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. 'Ik ben blij dat ik een ploeg heb en vooral dat ik bij dit team zit.' Ook hij hoort veel geruchten over schaatsers die nog geen onderdak hebben voor volgend seizoen. 'Het is allemaal afwachten wat er gebeurd.'