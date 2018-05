Begraafplaats wordt onkruidbestendig: 'Dit is zo geen gezicht'

Schoffelen en wegbranden werken niet meer in de strijd tegen onkruid. Daarom worden vanaf dinsdag de vier begraafplaatsen in de gemeente Bedum 'onderhoudsvrij' gemaakt.

Anderhalf jaar geleden kwam er een verbod om chemische bestrijdingsmiddelen, zoals 'Roundup'. Hovenier Rob van der Werf. 'Dat was een realtief goedkope en effectieve methode. Onkruid bestrijden op een mechanische manier op een begraafplats met hele kleine hoekjes is nu niet meer uit te voeren.'

Prijskaartje

Het aantal manuren dat nodig is om het onkruid tegen te gaan is door het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen loopt op. En daarmee ook de rekening voor de gemeente.

Gazon

In Onderdendam wordt dinsdag een start gemaakt met het 'onkruidvriendelijk' maken van de begraafplaats. 'Wij gaan de hoofdpaden voorzien van een nieuwe laag', zegt Van der Werf. Deze laag moet onkruid tegenhouden. 'En de paden waar weinig gebruik van wordt gemaakt, gaan we omvormen naar gazon.'

'Geen gezicht'

Wethouder Johannes de Vries van Bedum. 'De uitstraling van en begraafplaats hoort niet te zijn zoals hij er nu bij ligt. Het is geen gezicht.'

De komende weken worden de drie andere begraafplaatsen in Bedum ook aangepakt. Allen op hun eigen manier. In totaal kost het de gemeente 75.000 euro. 'Het is veel geld, maar als je het per begraafplaats beklijkt, valt het mee. Het geld is goed besteed', zegt De Vries.

In juli moeten alle Bedumer begraafplaatsen weer spik en span zijn.

Lees ook:

- Grind maakt plaats voor gras op begraafplaatsen Bedum