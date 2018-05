Grote brand in aardappelloods Uithuizermeeden (update: brand meester)

De rook is in de wijde omtrek te zien. (Foto: RTV Noord / Stefan Bleeker)

Een vrijstaande aardappelloods in Uithuizermeeden staat in brand. Volgens de brandweer gaat het om een grote brand en mag de loods inmiddels als verloren worden beschouwd.

De loods staat aan de Hefswalsterweg. De brandweer is met meerdere eenheden ter plekke. Het bluswater moet van grote afstand worden gehaald. Daarom heeft de brandweer groot watertransport ingezet, laat een woordvoerder weten.

Bluswater

'Het water in de gracht bij de boerderij is niet toereikend voor ons', zegt een woordvoerder. 'Het is nu eerst even wachten op een dompelpomp uit Groningen.' Een kilometer verderop is voldoende bluswater gevonden, zodat er kan worden geblust. De brandweer is daar nog niet mee begonnen, omdat ze nog niet goed bij de vuurhaard kunnen komen.

De brandweer heeft inmiddels besloten om de loods gecontroleerd te laten uitbranden. In de loods liggen geen aardappelen opgeslagen.

Pallets

De brandweer vermoedt dat een tractor in de loods vlam heeft gevat, waarna het vuur is overgeslagen naar een partij pallets. 'Daar lijkt het nu op, maar honderd procent zeker is het niet', aldus de brandweer-woordvoerder.

NL Alert

De rook is tot in de wijde omtrek te zien. De brandweer stuurde een NL Alert naar de omwonenden vanwege de rookontwikkeling. Er is een meetploeg van de brandweer onderweg naar Uithuizermeeden om te kijken of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

Update 13:33 uur

De brandweer heeft het sein brand meester gegeven voor de brand. Dat betekent nog geen einde aan de bluswerkzaamheden.

