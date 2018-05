Deel dit artikel:











15-jarige jongen die in mestput viel is overleden De boerderij waar de val plaatsvond (Foto: De Vries Media)

De 15-jarige jongen die op zaterdag 12 mei in een mestput viel in Oldehove, is overleden. Dat laat de familie weten middels een rouwadvertentie in Dagblad van het Noorden.

De tiener werd na zijn val eerder al hersendood verklaard. Dat kregen klasgenoten en hun ouders van de schooldirectie afgelopen woensdag, op 16 mei, te horen. De jongen bleek daarna op donderdag 17 mei te zijn overleden. In de krant neemt de familie afscheid van de lieve, behulpzame, altijd optimistische, jongste zoon en broertje. Vader viel ook in de put De jongen was op 12 mei aan het werk bij een boerenbedrijf in Oldehove. Zijn vader heeft hem waarschijnlijk nog uit de put proberen te redden, maar viel er zelf ook in. In een gierput kunnen bedwelmende gassen vrijkomen. Lees ook: - 15-jarige jongen hersendood verklaard na val in mestput

