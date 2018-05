Zes vragen over de privacywet die vrijdag ingaat

Bedrijven, scholen en verenigingen: iedereen moet vanaf vrijdag 25 mei voldoen aan de nieuwe privacywet (AVG). Wat zijn de uitdagingen en de gevolgen? RTV Noord duikt erin. Nu de aftrap.

Privacy-expert Koen Konings, vast gezicht bij NoordZaken, zet voorafgaand aan de belangrijkste antwoorden op zes prangende vragen over de privacywet op een rij.



1) Waarom is de AVG, een nieuwe wet voor privacy eigenlijk nodig?

'Dat komt vooral door alle technische ontwikkelingen in de laatste jaren. Het zorgt ervoor dat de manier waarop we op grote schaal omgaan met persoonsgegevens ingrijpend is veranderd. De Europese Unie vindt het noodzakelijk om strengere en beter te handhaven regels in te voeren om iedereen voldoende te beschermen.'



2) Wat verandert er met de nieuwe wet?

'De basis van de nieuwe wet is nog steeds hetzelfde. Zo mag je bijvoorbeeld als bedrijf of vereniging niet te veel gegevens verwerken en deze niet te lang bewaren. Daarnaast moeten bedrijven, verenigingen en scholen precies registreren welke persoonsgegevens ze allemaal verwerken.'

Het is belangrijk dat je kan verantwoorden waarom je bepaalde gegevens verzamelt en bewaart Koen Konings - Privacy-expert

3) Wat ga je zelf merken van de nieuwe regels?

'Iedereen heeft straks het recht om bedrijven tot de orde te roepen bij het verwerken van zijn of haar gegevens. Daarnaast mag je bedrijven, maar bijvoorbeeld ook de gemeente verplichten om inzage te krijgen van de gegevens die van jou zijn verwerkt.



4) Wat moet je als bedrijf doen om aan de nieuwe wet te voldoen?

'Het is belangrijk dat je kunt verantwoorden waarom je bepaalde gegevens verzamelt en bewaart. Het is dus zaak om een privacy-administratie op te tuigen. Dat lijkt veel werk, maar het heeft als voordeel dat bedrijven meer bewust zijn van privacy en zich beter kunnen beveiligen. Daarnaast moeten overheidsinstellingen zoals gemeenten en scholen een onafhankelijke 'functionaris gegevensbescherming' aanstellen.'

5) Welke bedrijven en verenigingen moeten extra alert zijn?

'Alle bedrijven en organisaties moeten voldoen aan de nieuwe wet. Ook de ZZP'er, bakker om de hoek en een goede doelenorganisatie. Extra alert moeten bedrijven zijn die werken met medische gegevens.'



6) Op 25 mei gaat de wet in, kunnen bedrijven en verenigingen gelijk een boete verwachten bij een overtreding?

'Nee, de verwachting is dat een bedrijf bij een overtreding tijd wordt gegund om orde op zaken te stellen. Daarna kan wel een forse dwangsom worden opgelegd. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat daarop toezien, maar eerst worden de grotere bedrijven aangepakt en wordt er gereageerd op klachten.'

Deze week staan we uitgebreid stil bij wat de privacywet betekent voor verenigingen, bedrijven en scholen. Wat zijn de uitdagingen en de oplossingen voor hen? Vandaag ook: wat betekent de privacywet voor scholen?

Lees ook:

- Gelden de strengere privacyregels ook voor mijn bedrijf?

- De nieuwe privacyregels: Wat je als bedrijf allemaal moet doen

- Privacyregels aangescherpt; ondernemer pas op je tellen