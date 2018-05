Vandaag: Klouk weer van start!

Wie wordt de 'Kloukste Grunneger 2018' en weet het meest over Groningen? Het wachten is voorbij: deze dinsdagavond begint het nieuwe seizoen van Klouk.

Klouk is dé quiz over alles wat Groningen rijk is.

Voorjaars- en najaarscompetitie

We spelen ook dit jaar – net als in 2017 - een voorjaars- en een najaarscompetitie van Klouk. De winnaars van beide competities strijden aan het eind van het jaar om de titel 'Kloukste Grunneger 2018'.

Fout antwoord? Direct afgelopen!

Iedere deelnemer krijgt per uitzending maximaal vier vragen. Bij een fout antwoord is het spel direct afgelopen, maar iedere kandidaat mag één keer het Peerd inzetten als joker. Als een kandidaat alles goed heeft, komt hij of zij in de volgende uitzending terug.



Vanaf 22 mei

Klouk is vanaf deze dinsdag, 22 mei, iedere werkdag terug op TV Noord. Na Noord Vandaag en het weer met Harma.

Wil je meedoen aan Klouk? Geef je dan hier op.

Ondertussen kan je hier de finale van Klouk in 2017 terugkijken: