Lopend Vuur: Seksclubs horen bij het platteland

Seksclub Club Chantall in het witte huisje in Klein Ulsda (Foto: Stefan Keukenkamp / RTV Noord)

'Widde hoeske, leutje Ulsda'. De Groninger zanger Erwin de Vries verwerkte ze zelfs in een lied: de seksclubs in onze provincie.

In Oost-Groningen zijn steeds minder legale seksclubs. Gemeenten zijn die seksclubs ook liever kwijt dan rijk. Vroeger waren er in Oost-Groningen diverse van deze clubs. Nu zijn er nog maar een paar over.

Prositutie verdwijnt niet

Met het verdwijnen van de clubs verdwijnt de prostitutie niet. Het gevaar loert vanuit het illegale circuit, waar geen toezicht meer is. De GGD maakt zich daar ook zorgen over, omdat de sekswerkers niet meer te bereiken zijn. Legale clubs moeten aan allerlei vergunningen voldoen, belasting betalen en de regels handhaven. Buiten de clubs is het nog maar de vraag aan welke regels wordt voldaan.

