Deel dit artikel:











Storing brug Nieuwolda voorbij (update) (Foto: RTV Noord)

De slagbomen bij de brug over het Termunterzijldiep in Nieuwolda werken weer. De brug was rond het middaguur enkele uren gestremd.

De brug ligt in de Hoofdweg door Nieuwolda en er gaat dagelijks veel verkeer over.