Eigenaar uitgebrande loods: 'De klap komt later' Rookwolken boven het bedrijf van Dinand van Os. (Foto: 112 Groningen / Martin Nuver)

De brand in de aardappelloods in Uithuizermeeden die dinsdagochtend in vlammen opging, ontstond achterin de loods. Dat zegt eigenaar Dinand van Os.

Van Os was zelf in Spijk, toen de brand uitbrak. 'Iemand zag rookwolken naast een grote windmolen en zei: dat moet wel bij jou zijn', zegt de eigenaar. Hij belde meteen zijn zoon die in de loods aan het werk was. Brand achterin de loods 'Hij vertelde dat er achterin de loods iets in de hens stond.' Volgens de brandweer werd bij de melding gesproken over een brandende trekker. Van Os wil en kan dit niet bevestigen. In de loods lagen zo'n duizend kistjes met wortels en wat aardappels. Deze gingen in de vlammenzee verloren, net als materialen, zoals lege kistjes en verwerkingsmachines. De grote schuur biedt ruimte aan zo'n achtduizend kistjes. Ook gaf de plek onderdak aan een sorteerderij. 'Klap komt later' Van Os kan nog niet zeggen wat er allemaal moet gebeuren de komende periode. Dinsdag komt de verzekering langs. 'De klap komt later', aldus de eigenaar. De brandweer laat de schuren gecontroleerd uitbranden. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. Lees ook: - Grote brand in aardappelloods Uithuizermeeden (met video)