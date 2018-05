Eerste single voor The Voice-finalist Thijs Pot

Zanger Thijs Pot uit Stadskanaal, vorig jaar finalist van The Voice of Holland, brengt woensdag zijn eerste single uit.

Onder zijn artiestennaam Thys lanceert hij het nummer 'Let it all go'. Pot was finalist in de zevende editie van The Voice of Holland. Hij werd uiteindelijk vierde.

De 20-jarige artiest heeft het nummer geschreven en opgenomen met Jochem Fluitsma, bekend van het nummer '15 Miljoen Mensen' van het duo Fluitsma & Van Tijn.

