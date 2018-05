Dit moet je weten over de finale Donar - Leiden

De basketballers van Donar beginnen dinsdagavond aan de finaleserie (best-of-seven) tegen ZZ Leiden. En dat is een tegenstander waar de Groningers vaak spectaculaire wedstrijden tegen spelen. Hieronder een overzicht van enkele belangrijke feiten.

Leiden is de enige ploeg die Donar al twee keer wist te verslaan dit seizoen (inclusief Europese tegenstanders). Dat gebeurde eerst in het allereerste competitieduel in Leiden (75 – 63). Clayton Vette was toen een belangrijke plaaggeest met 24 punten.

Burgess vs Love

Op 14 april werd het in een uitverkocht MartiniPlaza maar liefst 103 – 112 in de competitie. Bradford Burgess viel destijds op met acht driepunters uit tien pogingen. Aan de andere kant maakte Carrington Love eveneens acht driepunters, maar dan uit twaalf pogingen. Love was goed voor 36 punten.

Twee keer winst en beker

Daar staat tegenover dat Donar dit seizoen de andere twee duels in de competitie won. In eigen huis een keer met 22 punten verschil (91 – 69) en in Leiden met 24 punten verschil (61 – 85). Dat niet alleen, op 25 maart pakte Donar in eigen huis ook de beker ten koste van Leiden (87 – 71). Brandyn Curry was toen de grote man met 26 punten.

Grootste play-off zege ooit

De weg naar de finale was voor beide ploegen compleet anders. Aan de ene kant had Donar een makkie. De Groningers waren als nummer één van de reguliere competitie vrijgesteld van de kwartfinale.

De halve finale won Donar zeer eenvoudig van Rotterdam (4-0). Het laatste duel kende zelfs een record-uitslag: 51-107 (+56). Het was de grootste zege ooit in de Nederlandse play-offs.

Leiden met moeite

Leiden had als nummer drie van de ranglijst in de kwartfinale al genoeg moeite met Aris Leeuwarden. Er waren drie duels nodig om de Friezen af te schudden. De halve finale werd ogenschijnlijk makkelijk met 4-0 gewonnen van Landstede Basketbal uit Zwolle, toch waren de wedstrijden erg close elke keer: 79-81 (+2), 78-74 (+4), 73-78 (+5) en 63-60 (+3).

Donar vs Leiden: 6-3

Donar gaat beginnen aan de elfde finale in de geschiedenis van de club. Daarvan werden er zes gewonnen (1982, 2004, 2010, 2014, 2016 en 2017). Leiden staat voor de tiende keer in de finale. De club won drie landstitels (1978, 2011 en 2013).

2011

De meest krankzinnige finalereeks voor beide ploegen is ongetwijfeld die van 2011. Destijds wonnen de Leidenaren na zeven duels en drie verlengingen met slechts één puntje verschil van de Groningers (96-95). Het is ook de enige keer tot nu toe dat deze twee clubs tegenover elkaar stonden in de finale.

Live

Het duel in MartiniPlaza begint dinsdagavond om 19.30 uur en is live te volgen via een stream van RTV Noord. Het commentaar wordt verzorgd door verslaggever Karel-Jan Buurke en analist Hein Gerd Triemstra.

