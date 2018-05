Bus gedupeerden met bakstenen onderweg naar Shell

Jan Dales onderweg in de bus. (Foto: RTV Noord / Marco Grimmon)

Een bus vol gedupeerde Groningers is onderweg naar Scheveningen. Daar is de aandeelhoudersvergadering van Shell. De Groningers zijn bewapend met fluitjes, pannen, vlaggen en... bakstenen.

Puinhoop



'Wij hebben onder in de bus allemaal puin liggen', zegt Jan Dales. Hij is lid van de Groninger Bodem Beweging. 'Wij gaan die puin bij hun voor de deur gooien, om te laten zien wat voor puinhoop zij hebben gemaakt in Groningen.'

Duurt lang

De acties tegen de NAM en Shell zijn al jaren gaande. Dales: 'Het gaat altijd heel langzaam. Wij zijn zes jaar geleden begonnen met acties en sinds toen maar een heel klein stukje opgeschoten.'

'Als wij doorgaan met actievoeren, kan het niet anders dan dat de NAM en Shell er mee moeten stoppen', zegt Dales.

Meerdere partijen



De Groninger Bodem Beweging staat er niet alleen voor vandaag. Ook Amnesty International, Global Witness, Greenpeace en Milieudefensie gaan actievoeren. Zij lanceren voor het AFAS Circustheater, waar de aandeelhouders vergaderen, een pop-up expositie. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de nationale en internationale rechtszaken die worden gevoerd tegen de Shell.

