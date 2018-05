FC Groningen verkoopt tot nu toe bijna 7.000 seizoenkaarten

FC Groningen heeft tot nu toe bijna 7.000 seizoenskaarten voor volgend seizoen verkocht. Het gaat over het algemeen om supporters die hun huidige seizoenkaart hebben verlengd, maar ook om nieuwe seizoenkaarthouders.

Algemeen directeur Hans Nijland verwacht uiteindelijk in totaal op ongeveer 10.000 uit te komen. 'Dat is net zoveel als afgelopen seizoen. Ja, ik weet dat het jaren geleden nog richting de 15.000 was, maar de dalende trend is bijna overal langer zichtbaar, dat is wel bekend.'

Bemoedigend

Kijkend naar de eigen club, is Nijland redelijk tevreden: 'Het begin verliep stroef, maar de laatste dagen gaat het hard. Deze tussenstand is bemoedigend', aldus Nijland. 'Of de presentatie van onze nieuwe hoofdtrainer Danny Buijs daarmee te maken heeft, weet ik niet.'

'Je zag bijvoorbeeld wel dat op de dag dat we bekendmaakten dat Ritsu Doan langer bij de FC blijft, er duizend seizoenkaarten op een dag zijn verlengd. Toen zat er echt een piek in.'

Deadline

Seizoenkaarthouders die hun eigen plek in het stadion willen behouden, hebben een paar dagen langer de bedenktijd, aldus Nijland. 'De deadline was eerst komende woensdag, we hebben besloten die naar zaterdag te verschuiven.'

Stoeltjesdag

Op die dag is dan ook de bekende 'stoeltjesdag'. Seizoenkaarthouders die een nieuwe plek willen, kunnen dan in het Noordlease Stadion letterlijk hun nieuwe stoeltje uitkiezen. Ook de nieuwe seizoenkaarthouders mogen een vrije plaats uitzoeken. Vanaf 10.00 uur is iedereen zaterdag welkom in de FanCorner.