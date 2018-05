'FC Groningen zal geen grote aantallen sponsoren verliezen aan FC Emmen'

FC Groningen hoeft zich commercieel gezien geen zorgen te maken nu FC Emmen is gepromoveerd naar de Eredivisie. Dat denkt de Groningse sportorganisatieadviseur Berend Rubingh van Manage to Manage.

Oost-Groninger sponsoren zullen niet massaal overstappen en seizoenkaarthouders ook niet. Sterker nog, de promotie van Emmen kan FC Groningen juist méér seizoenkaarthouders opleveren, zegt Rubingh.

Derby

'Er komt nu een derby bij en dat zorgt voor twee erg aantrekkelijke wedstrijden extra. De competitie wordt er dus leuker op en dat kan een positieve uitwerking hebben op FC Groningen', verwacht Rubingh, overigens een geboren Emmenaar.

Sponsoren

Door de geografische ligging van Emmen denkt Rubingh niet dat FC Emmen in grote getalen sponsoren weg kan kapen bij FC Groningen. 'Ik denk dat het daarom best wel meevalt. Maar ik kan me wel voorstellen dat bedrijven in Oost-Groningen FC Emmen nu heel aantrekkelijk gaan vinden, dus er zullen best enkele over kunnen stappen.'

'Toch zal het geen desatreuze gevolgen voor FC Groningen hebben', vervolgt hij. 'Sterker nog: ik denk dat de komst van een nieuwe derby juist extra sponsoren voor FC Groningen kan opleveren.'

'Een club kan sterker worden als je het gevoel hebt je ergens tegen af te kunnen zetten. Dat hebben we natuurlijk met Heerenveen, en nu ook met Emmen. Dat maakt je gevoel om bij FC Groningen te horen alleen maar sterker, en daardoor wordt het alleen nog maar leuker', stelt Rubingh.

Reactie FC Groningen

FC Groningen-directeur Hans Nijland denkt daar precies hetzelfde over: 'Ik denk dat wij er beter van worden. FC Groningen - FC Emmen trekt meer publiek dan FC Groningen - Sparta. Het kan ons juist versterken, ook commercieel gezien.'

Wat is verstandig?

Rubingh heeft ook zijn adviezen voor FC Emmen zelf. Want hoe kan een betrekkelijk kleine club zich redden in de 'grote Eredivisie'? Rubingh weet de oplossing: 'Trek niet een te grote broek aan, maar investeer in duurzame relaties met bijvoorbeeld de gemeente, provincie en bedrijven. Daardoor ben je meer dan een voetbalclub, maar echt een complete organisatie die uitstraalt dat Emmen op de kaart staat.'

Nieuw stadion

Ronald Lubbers, de bestuursvoorzitter van FC Emmen, rept al over een nieuw stadion, dat miljoenen moet kosten. Is dat verstandig? Of moet juist gekozen worden om flink te investeren in de jeugdopleiding.

'Tja, ik denk dat je alles moet doen', zegt Rubingh. 'Je moet nu het momentum gebruiken, maar blijf de ratio gebruiken. Gebruik de portemonnee die je hebt, maar doe het zorgvuldig en kies voor de langetermijn.'

'Succes gebruiken'

'Je kunt best een stadion bouwen, maar ik zeg altijd: bouw een stadion te klein, zodat het altijd vol zit. Het moet de trots van Drenthe en een bepaalde gemoedelijkheid uitstralen. Maar je kan de trots die er nu is en de succes die dat uitstraalt ook gebruiken om zowel talenten als nieuwe spelers vast te leggen en daarin te investeren. Maar doe het binnen de maatvoering die je als club hebt', waarschuwt Rubingh.

