Nieuwe klok herinnert aan tachtigjarige oorlog

Bij het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee wordt dinsdagavond een bronzen klok gegoten ter nagedachtenis aan de Slag bij Heiligerlee. Die vond woensdag 450 jaar geleden plaats en luidde het begin van de Tachtigjarige Oorlog in.

Klokkengieter Simon Laudy is dinsdagmiddag samen met medewerkers begonnen met de voorbereidingen. In de tuin van het museum is een bakstenen veldoven gebouwd met daarin een smeltkroes met het klokkenbrons. In de loop van de middag wordt de oven aangestoken en rond 21.00 uur opengebroken, waarna het witgloeiende brons in de gietvorm wordt gegoten.

De nieuwe klok krijgt woensdag een plaats in een klokkenstoel bij het monument van graaf Adolf in Heiligerlee.