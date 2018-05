Duitsers doen huiszoekingen bij Groningse duikers

'Te zot voor woorden dat ze zo je huis komen binnenmarcheren.' Dat zegt advocaat Jan Maarten Pol van Duikteam 'De Zeester' uit Lauwersoog over een bliksemactie van de Duitse overheid, eind vorige week.

Een deurwaarder bezocht onder begeleiding van de politie drie woningen van duikers van 'De Zeester'. Ook een restaurant in Lauwersoog, waar de duikclub opgedoken items exposeert, moest eraan geloven.

Helgoland

Inzet zijn de spullen die duikers van 'De Zeester' vonden op het wrak van de Duitse kruiser 'Mainz', die in augustus 1914 aan het begin van de Eerste Wereldoorlog ten onder ging tijdens een zeeslag bij Helgoland.

Paard

De Groningers waren in 2004 de eersten die het wrak wisten te lokaliseren. Ze brachten een oude telegraaf en een richtkijker naar boven. Later kregen ze een kanon in handen dat op de 'Mainz' dienst zou hebben gedaan.

Dat kanon ligt nu op het terrein van Jan Kruizinga, één van de duikers. 'Ze mogen de spullen terug hebben', zegt hij. 'Maar ik wil ook graag het paard vergoed hebben dat de Duitsers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog van mijn opa hebben meegenomen.'

Huizen doorzoeken en binnenvallen roept associaties op die je niet wil Jan Maarten Pol - Advocaat

'Associaties die je niet wil'

Advocaat Pol is erg verbaasd over de actie van de Duitsers. 'We hadden goed onderling overleg en al toegezegd dat we de spullen van de 'Mainz', die wij in ons bezit hebben, willen schenken aan een museum in Cuxhaven. En dan krijg je dit.'



'Eén van de duikers waar een huiszoeking was had z'n kleindochter op bezoek en zelfs op haar kamer werden kasten en laatjes open getrokken', zegt Pol verontwaardigd. 'Dat hakt er wel in. Huizen doorzoeken en binnenvallen roept associaties op die je niet wil. Welke? U kunt zich daar vast wel van alles bij voorstellen neem ik aan.'

Andere spullen

Zeker weten doet Pol het niet, maar hij vermoedt dat de Duitse overheid denkt dat 'De Zeester' spullen achterhoudt. 'Wij zouden bijvoorbeeld nog een duikhelm en een duikmes hebben. Maar dat soort items waren helemaal niet aanwezig op een schip als de 'Mainz'.

Rijksdienst

'De Zeester' werkt samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bij het opsporen van (oorlogs)wrakken. Het duikteam moet alle vondsten melden. De woordvoerder van de Rijksdienst was dinsdagmiddag niet op de hoogte van de Duitse huiszoekingen.

'Zinloos'

Hoe gaat het nu verder? Pol: 'Ze hebben beslag gelegd en zullen nu waarschijnlijk via de rechter proberen om de spullen terug te krijgen. Een zinloze procedure, want alles wat we hebben, mogen ze al hebben.'