Welzijnscentrum opent deuren na succesvolle proef met digitale thuiszorg

Virtuele Thuiszorg Nederland (VTZN) gaat een Welzijnscentrum in het centrum van Delfzijl openen. Zowel zorgverleners als cliënten kunnen aan het eind van deze maand in het gebouw terecht voor informatie en advies.

VTZN ondersteunt mensen die extra zorg of hulp nodig hebben op afstand. Dat gebeurt met behulp van een tablet, een slim zorghorloge en een gps-tracker. Een proef met zo'n systeem was vorig jaar al een succes in zorginstelling 't Gerack in Uithuizen.

'Het is onze insteek dat iedereen die zorg nodig heeft op een prettige en veilige manier thuis kan blijven wonen', legt VTZN-welzijnscoach Gea Laan uit. 'Wij ontzorgen de mantelzorger.'

Persoonlijk contact via tablet

Een zorghorloge houdt onder meer toezicht op beweging, slaap en bewusteloosheid bij zorgbehoevenden. Er zit ook een alarmknop op het horloge. Via de tablet is het mogelijk om persoonlijk contact te hebben via beeldbellen.

Op 30 mei wordt het Welzijnscentrum aan de Landstraat feestelijk geopend.

