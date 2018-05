Delfzijl lanceert avondvierdaagse voor hardlopers

Delfzijl is een nieuw evenement rijker: een avondvierdaagse speciaal voor hardlopers. De vierdaagse gaat maandag van start.

De organisatie van het evenement is in handen van Atletiekvereniging Fivelstreek. De start en finish vinden plaats op de atletiekbaan op Sportpark Centrum in Delfzijl.

Geen prijzen

De routes zijn ongeveer twee kilometer, waarbij deelnemers zelf kunnen kiezen hoeveel rondjes ze lopen. De initiatiefnemers benadrukken dat de vierdaagse geen wedstrijd is. Ook worden er geen prijzen uitgereikt.

Het hardloopevenement staat los van de jaarlijkse wandelvierdaagse in Delfzijl die in juni plaatsvindt.

Inschrijven kan via de website avfivelstreek.nl.