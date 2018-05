Weer stakingen in het streekvervoer in Groningen en Drenthe

Er wordt zaterdag weer gestaakt in het streekvervoer. Onder meer door buschauffeurs in Groningen en Drenthe. Ook de chauffeurs in Utrecht, Het Gooi en West-Brabant rijden zaterdag niet.

De treinen van Arriva rijden zaterdag wel in het Noorden. In het streekvervoer vinden estafette-acties plaats om een betere cao af te dwingen. Zaterdag is de vijfde dag dat er acties zijn. De chauffeurs plannen hun stakingen in de weekenden om examenkandidaten te ontlasten.

Werkdruk

De werknemers staken onder meer vanwege de grote werkdruk in het streekvervoer. FNV Streekvervoer wil concrete afspraken met de werkgevers maken over de vermindering van de werkdruk en een fatsoenlijke loonsverhoging. Begin deze maand verlamden de stakers het streekvervoer twee dagen met een landelijke staking. Om druk op de werkgevers te houden, blijven chauffeurs in estafettevorm het werk neerleggen.

De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.