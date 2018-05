Jehovah's Getuigen werken niet mee aan verzoek minister Dekker

'Nee', zegt het landelijk bestuur van de Jehovah's Getuigen tegen het verzoek van minister Sander Dekker om een onderzoek naar misbruik binnen de kerk te starten.

Dat meldt RTV Drenthe.

De minister van Rechtsbescherming had op een onafhankelijk onderzoek aangedrongen, nadat er meer dan 150 meldingen waren binnengekomen over misbruik. Het landelijk bestuur heeft z'n hoofdkantoor in Emmen. Jehovah's Getuigen is een wereldwijde kerkelijke organisatie met bijna 8,5 miljoen actieve leden.

Niet in gesprek

Bij stichting Reclaimed Voices, een meldpunt voor de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehovah's, kwamen in twee maanden tijd vele meldingen van seksueel misbruik binnen. De geloofsgemeenschap wil echter niet in gesprek met de stichting.

Dekker laat weten niet blij te zijn met de reactie van de Jehovah's Getuigen. Tegelijk geeft hij aan dat hij geen wettelijke mogelijkheden heeft om ze te verplichten mee te werken aan een onderzoek. De minister gaat daarom onderzoeken of het mogelijk is om de aangifteplicht van derden bij seksueel misbruik te verruimen.

Ik hoop dat minister Dekker de regie van dit onderzoek nu zelf naar zich toetrekt Frank Huiting - Reclaimed Voices

Niet verrast

Stadjer Frank Huiting, mede-oprichter van Reclaimed Voices, kijkt er niet van op dat het bestuur van Jehovah's Getuigen niet meewerkt aan het onderzoek. 'Daarin ben ik wel teleurgesteld, maar het nieuws komt niet als donderslag bij heldere hemel', zegt hij.

Huiting maakt zich wél zorgen over hoe standvastig de minister nu blijft na de afwijzing van de Jehovah's. 'Het is de vraag hoe de minister met deze tegenslag omgaat. Ik vrees er heel erg voor dat ze het nu laten rusten omdat het bestuur niet meewerkt.'

Australië

Hij vergelijkt de actuele stand van zaken met Australië, waar zich een zelfde situatie voordeed. 'Daar heeft het ministerie toen het heft in eigen handen genomen omdat ze zagen hoe groot het misbruikprobleem was. En met succes, want de onderste steen is daar boven gekomen.'

Verontwaardiging

'Ik hoop dat minister Dekker de regie van dit onderzoek nu zelf naar zich toetrekt', vervolgt Huiting. Als dat niet gebeurt, ontstaat er volgens Huiting een boel verontwaardiging.

'Er spelen nogal wat belangen en ook de kosten van een onafhankelijk onderzoek zijn niet mals, maar we moeten goed beseffen dat dit om onze eigen kinderen gaat, ónze maatschappij. Met Reclaimed Voices leggen we ons in ieder geval niet bij deze uitspraak neer.'

