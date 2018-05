'Talkshow Founder Talks levert banen, stages en topideeën op'

Nog even, en dan vindt in het Groninger Forum de vijfde editie plaats van Founder Talks, georganiseerd door Founded in Groningen samen met RTV Noord.

Kort voordat RTV Noord-journalist Bart Breij met Bart van den Berg van Diagnoptics en Marco de Jong van theFactor.e het podium betreedt voor een goed gesprek, heeft NoordZaken nog een paar vragen voor Founder Talks-aanjager Jessica Mills.

De vijfde keer alweer voor Founder Talks, waarom mogen we deze editie niet missen?

'We hebben deze keer wat onderwerpen die wat specialistischer zijn. Eerste gast is Bart van den Berg die met zijn bedrijf Diagnoptics een apparaat heeft ontwikkeld waarmee artsen complicaties van diabetes snel kunnen detecteren. Hij kan enorm goed vertellen over hoe lang het duurt en moeilijk het is om in de markt van health care groot te worden. Zeer interessant, helemaal als je zelf in die markt actief bent.'

'Marco de Jong van het creatieve digitale bureau theFactor.e. heeft eerst in dienst van bedrijven als Essent en Ziggo zeven jaar werkervaring opgedaan, daarna is hij zeven jaar ondernemer geweest. Nu staat hij op het punt om als investeerder de volgende periode in te gaan. Met hem bespreken we hoe je kijk verandert wanneer je een andere rol krijgt. Ook maken we met hem de balans op van Groningen als digitale stad. Slaagt Groningen erin om de ambities waar te maken?'

Er zijn nogal wat talkshows en bijeenkomsten voor ondernemers. Wat is de waarde die Founder Talks weet toe te voegen?

'We zien dat het heel waardevol is om in een woonkamersfeer mensen bijeen te brengen. We merken dat er gesprekken ontstaan en relaties worden gelegd die op conventionele bijeenkomsten of netwerkborrels niet zomaar tot stand komen.'

'Er zijn afstudeerstages geregeld, het heeft mensen een baan opgeleverd en het leidt tot nieuwe initiatieven. Het idee voor een rouwauto op waterstof zou niet zijn ontstaan zonder Founder Talks, waar uitvaartondernemer Evert de Niet en waterstof-ondernemer Stefan Holthausen met elkaar in gesprek raakten. Founder Talks is echt enorm laagdrempelig, het is echt een plek waar contacten leggen heel eenvoudig is. Daar zijn we best trots op.'

Geen vrouw op het podium deze keer? Streeft Founder Talks niet naar een evenwichtige verdeling man-vrouw?

'We hebben een aantal namen van zeer goede vrouwelijke ondernemers op het oog. We trekken er hard aan om ze op het podium te krijgen. Maar het blijkt niet zo eenvoudig om vrouwelijke kandidaten te strikken. Soms vinden ze de tijd nog niet rijp en een andere keer blijken er over en weer praktische bezwaren.'

'Er is een flinke groep aanstormend vrouwelijk ondernemend talent. Jonge vrouwen die echt heel hard gaan. Maar we willen ook dat mensen op het podium vanuit meerdere jaren ervaring kunnen spreken. Voor de komende edities zullen we zeker een aantal vrouwelijke gasten hebben.'

De belangstelling was de vorige edities telkens erg goed. Wat zegt je dat?

'Wat me telkens verrast is dat van de bezoekers telkens ongeveer een derde van het publiek bestaat uit een harde kern van vaste aanwezigen en dat het overige deel compleet nieuw is. Mensen kiezen er echt voor om vanuit hun interesse aanwezig te zijn. Het betekent dat we niet alleen verschillende doelgroepen aanspreken, maar ook een een brede groep geïnteresseerden.'

De vorige edities was de zaal telkens meer dan gevuld, vanavond ook weer?

'Net als de vorige keren is er nog een aantal kaartjes aan de deur verkrijgbaar. Vol is vol, al kunnen we altijd nog wel een paar stoelen bijplaatsen en anders is er nog wel een sta-plekje achterin ergens.'

Wanneer is Founder Talks? Vanavond (dinsdag) 22 mei,19.30

Waar? Groninger Forum, toegang is gratis

Meer info: Founder Talks in Groninger Forum