'Uit het goede hout gesneden'

Je kunt het zo gek niet bedenken of houtwerker Tico Top uit Kruisweg maakt het met zijn beitels, schaven en machines. Ook nu weer heeft hij een mooie opdracht. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Top mag de restauratie van het houtsnijwerk van het Hinsz Freytag-orgel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum gaan verzorgen. Bekijk Top hieronder terwijl hij bezig is met de restauratiewerkzaamheden.

Een gitaar met een bijzonder verhaal

Een gitaar van Bob Dylan is voor 490.000 dollar (416.000 euro) verkocht op een veiling in New York. Het gaat om een elektrische gitaar van het merk Fender Telecaster, die Dylan gebruikte tijdens zijn wereldtournee in 1966 en op het Newport Folk Festival in 1965.

Het is een omstreden gitaar, want Dylan maakte voordien altijd gebruik van een akoestische gitaar. Iedereen vond het verschrikkelijk dat hij overschakelde op een elektrische gitaar. Tafelheer Alex Vissering heeft zelf ook een Fender Telecaster, die hij laat zien in Noord Vandaag.

Op naar de zevende landstitel

Op 29 mei 2011 speelde Donar de meest sensationele finalereeks in de geschiedenis van de club tegen ZZ Leiden Het was een zomerse dag. De vijf mei hal, afgeladen, het was er benauwd. De druk stond er vol op.

De coach van Leiden toen, Toon van Helfteren, blikt in Noord Vandaag terug op de wedstrijd. Hij is nu bondscoach van het Nederlands team. Ook Jason Dourisseau en Arvin Slagter komen aan het woord.

Herinneringsklok in Heiligerlee

Het is woensdag 550 jaar geleden sinds de slag bij Heiligerlee plaatsvond, het begin van de tachtigjarige oorlog. In Heiligerlee wordt voor het eerst sinds 1980 een klok gegoten, een historische herinneringsklok.

'Hier zit een kroes in. Dat is een hele grote stenen pot, met daarin blokken metaal. Daaromheen zit een kolenvuur, en dan gaat het metaal smelten tot zo'n 1.100 graden', zegt Simon Laudy, klokkengieter.