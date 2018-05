Afgelopen: Donar laat Leiden alle hoeken van het veld zien: 105-66

Donar opende dinsdagavond in MartiniPlaza de strijd om het landskampioenschap tegen ZZ Leiden. De gasten kregen een enorm pak slaag en moesten een 105-66 nederlaag incasseren.

Enorme afstraffing

Alleen in het eerste kwart wisten de Leidenaren gelijke tred te houden met Donar. Daarna trapten de Groningers het gaspedaal hard in en lieten weinig heel van de tegenstander. Aanstaande donderdag staat duel twee op de rol in Leiden.

Liveblog

Lees het wedstrijdverloop terug via onderstaand liveblog: