Straks live: Maakt Donar een goede start in de finaleserie tegen Leiden?

Donar opent vanavond in MartiniPlaza de strijd om het landskampioenschap tegen ZZ Leiden. Leiden is de enige ploeg die Donar al twee keer wist te verslaan dit seizoen (inclusief Europese tegenstanders).

Twee zeges en beker

Daar staat tegenover dat Donar dit seizoen de andere twee duels in de competitie won.Dat niet alleen, op 25 maart pakte Donar in eigen huis ook de beker ten koste van Leiden (87– 71). Brandyn Curry was toen de grote man met 26 punten.

Wie neemt de voorsprong in de best-of-seven serie in de strijd om het landskampioenschap? Volg het duel via onderstaande livestream of ons liveblog: