Van Helfteren: 'Ik ben toen de zaal uit gelopen' (Foto: RTV Noord)

Op 29 mei 2011 speelde Donar de meest sensationele finalereeks in de geschiedenis van de club tegen ZZ Leiden Het was een zomerse dag. De vijf mei hal, afgeladen, het was er benauwd. De druk stond er vol op.

Beide ploegen stelden niet teleur en speelden de meest krankzinnige wedstrijd ooit in de finale van de play-offs. Vanavond beginnen de basketballers aan de finale tegen ZZ Leiden. Bekijk hieronder het studiogesprek in Noord Vandaag met de coach van Leiden toen, Toon van Helfteren. Hij is nu bondscoach van het Nederlands team. Ook Jason Dourisseau en Arvin Slagter komen aan het woord.