Donar opent finalereeks met verpletterende zege tegen Leiden

Evan Bruinsma, die zijn rentree maakte tegen Leiden, is hier Clayton Vette te snel af archief (Foto: JK Beeld)

Donar heeft een 1-0 voorsprong genomen in de best-of-seven serie om het landskampioenschap tegen Leiden. In MartiniPlaza won de ploeg van coach Erik Braal dinsdagavond met groot machtsvertoon: 105-66.

Verschil

De Groningers maakten voor 3760 enthousiaste fans het verschil in het tweede kwart door twee opeenvolgende driepunters van Bradford Burgess. Leiden kon het in deze fase niet bijbenen en zag Donar steeds verder uitlopen na een achttien punten voorsprong bij rust: 56-38.

Goed begin Leiden

Leiden was nog goed begonnen aan de wedstrijd en stond na de eerste tien minuten zelfs nog met 21-24 voor. Toen Donar vervolgens echt het gaspedaal indrukte verdween deze voorsprong als sneeuw voor de zon.

Rentree Bruinsma

Na de pauze liep het verschil steeds verder op en werden de gasten naar een grote nederlaag gespeeld. Evan Bruinsma speelde voor het eerst in de play-offs mee bij Donar. In de slotfase mochten Rienk Mast, Tim Hoeve en Sjoerd Koopmans nog speelminuten maken. Mast hielp Donar met een bekeken score over de magische grens van honderd punten.

Topscorer

Topscorer bij de Groningers was Drago Pasalic met zeventien punten. Brandyn Curry was goed voor veertien punten. Aan de kant van Leiden wist alleen Carrington Love zich te onttrekken aan de malaise van zijn ploeg en maakte 22 punten.

Tweede wedstrijd

Donderdagavond volgt duel nummer twee in Leiden. Deze wedstrijd in de Vijf Meihal begint om 20.30 uur en is meteen cruciaal voor het verdere verloop van deze serie.

Lees ook:

- Afgelopen: Donar laat Leiden alle hoeken van het veld zien: 105-66