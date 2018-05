Stationspianist ziet record nét mislukken: 'Maar mensen verbinden is wel gelukt'

De hele dag reisde hij per trein kriskras door het land, en om 21:43 uur was het de beurt aan Station Groningen. Als de trein is aangekomen op het perron in Stad, zet Hans Jansen in één lijn koers naar de piano bij de stationshal.

Janssen heeft een bijzondere missie, want hij wil vandaag alle stadspiano's in Nederland bespelen. In alle vroegte begon hij om 05:00 uur in Maastricht. Diverse steden en stadspiano's later, strijkt hij in Groningen neer. Van daaruit reist hij ook nog naar Leeuwarden, waar zijn recordpoging eindigt.

Moe

'Ik ben wel enigszins moe aan het worden, dat kun je misschien ook wel horen aan mijn stem, die is wel een beetje op na vijftien uur', zegt Jansen als hij even bijkomt na twee nummers te hebben gespeeld op station Groningen.

Muziek is universeel, het verbindt meteen Hans Jansen - Stationspianist

'Mensen praten met elkaar, onthaasten even. Dat vind ik het meest gave dat ik hiermee kan bereiken', vervolgt hij.

Jansen noemt het nummer Scare Away The Dark als perfecte voorbeeld van de boodschap die hij wil uitdragen. 'Kruip achter die laptop vandaan en ga lekker naar buiten, leuke dingen doen. Werken kan altijd nog, geniet ook een beetje van de mooie dingen in het leven!'

'Muziek verbindt'

De muzikant beperkte zijn creativiteit niet alleen tot stadspiano's. 'Bij Almere was er een groepje dames dat benieuwd was waarom er camera's op mij gericht waren. Er was weliswaar geen piano, maar ik heb toen gewoon even een stukje gezongen. Zo maak je weer leuke dingen mee. Muziek is universeel, het verbindt meteen.'

Smetje

Toch is de recordpoging zoals Jansen die aanvankelijk bedoeld had - zestien stadspiano's bespelen - net niet helemaal gelukt. 'Helaas moest ik Enschede laten schieten door een trein met pech, dat is een klein smetje', vindt hij. 'Maar ach, ik sluit de dag straks trots af in Leeuwarden en ben de eerste die deze recordpoging doet. En mensen verbinden, dát is wel gelukt.'

