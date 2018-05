Twee nieuwe partijen in Universiteitsraad RUG

In de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen nemen in het aankomende studiejaar twee nieuwe partijen plaats. Het gaat om One Man Gang en De Vrije Student. Medewerkers van de universiteit hebben dit jaar niet gestemd.

De twee partijen haalden ieder één zetel. Het was de eerste keer dat zij meededen aan de verkiezingen voor de Universiteitsraad. De zetels gaan ten koste van Lijst Calimero en Studentenorganisatie Groningen (SOG). Beide kregen vier zetels, tegenover vijf die ze nu hebben.

De democratische Academie Groningen (DAG) zit momenteel met twee zetels in de Universiteitsraad, en behoudt deze in het aankomende studiejaar.

Opkomst 2 procent lager

Met een opkomst van 26 procent, is dit jaar iets meer dan een kwart van de studenten gaan stemmen. Dit is meer dan twee procent minder dan met de verkiezingen in 2017.

Campus in China

Het afgelopen jaar was de campus van de universiteit in Yantai in China het grootste discussiepunt in de Universiteitsraad. SOG, die een zetel verloor, was de enige partij in de Universiteitsraad die deze plannen steunde. Tegenstander Calimero verliest ook een zetel. De andere tegenstander, DAG, blijft gelijk.

Het is niet bekend wat de nieuwe partijen denken over de campus in Yantai.

'Grab 'em by the policy'

De nieuwe partij One Man Gang had als campagneslogan 'Grab 'em by the policy'. De partij bestaat uit één student. Zijn speerpunten waren gratis heet water in de Universiteitsbibliotheek en daar een rookzone op het balkon.

De Vrije Student is ook actief in Utrecht en Amsterdam. De partij heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma, en ziet graag dat het mogelijk wordt om collegegeld te betalen per vak. Ook wil De Vrije Student dat de universiteit meer gaat investeren in duurzaamheid.

Lees ook:

- U-raad wil onderzoek naar afgeblazen China-plannen; bestuur voelt er niks voor-

- Commissie: internationalisering RUG is goed, Yantai-plannen niet

- SOG: 'Afblazen China-plannen RUG is een teleurstelling'

- China-plannen van RUG in gevaar