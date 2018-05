Snel internet wordt in Midden-Groningen 'opgesplitst'

Bijna 14.000 huishoudens moeten eind volgend jaar aangesloten zijn op snel internet. In de gemeente Midden-Groningen gebeurt dat in twee delen.

Eerst wordt de oude gemeente Slochteren aangesloten, daarna volgen de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde.

Dat heeft te maken met het feit dat de voormalige gemeente Slochteren als aardbevingsgemeente voorrang krijgt boven niet-aardbevingsgemeenten. Dat Slochteren inmiddels met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde tot Midden-Groningen is gefuseerd, maakt daarin niet uit.

Oude opaatjes

De komst van het snelle internet begint met een inventarisatieronde. De grote vraag is dan of bewoners wel aangesloten willen worden. Deze ronde start in Slochteren na de zomer, in de rest van Midden-Groningen gebeurt het volgend jaar.

In de inventarisatieronde kunnen mensen aangeven of ze snel internet willen. 'Je zou denken dat iedereen dat wil, maar er zijn nog steeds van die oude opaatjes die alleen een e-mailtje willen sturen en geen Netflix-filmpje hoeven kijken', zegt wethouder Jaap Borg (VVD) erover.

Na de zomer

Over het feit dat zijn gemeente in het snel internet-project wordt 'opgesplitst' zegt Borg dat hij vooral heel blij is dat Slochteren bij de gemeenten hoort die - door de aardbevingsproblematiek - voorrang krijgen.

Over Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer, die een jaartje langer moeten wachten, is Borg naar eigen zeggen realistisch: 'Een groot gedeelte van die gemeenten heeft al snel internet of kan het krijgen.'

Lees ook:

- Aanleg snel internet is begonnen in Zoutkamp

- Rodin Broadband mag provincie voorzien van snel internet