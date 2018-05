Munniksma niet opnieuw waarnemer na Midden-Groningen

Waarnemend burgemeester Rein Munniksma van Midden-Groningen wil, na het aantreden van Adriaan Hoogendoorn als burgemeester in de fusiegemeente, niet elders opnieuw als waarnemer aan de slag.

Munniksma (67) is sinds 2015 waarnemend burgemeester. Eerst nam hij waar in Menterwolde, eind 2017 volgde ook de gemeente Slochteren.

Na het opheffen van die twee gemeenten vervult Munniksma sinds begin dit jaar de rol van burgemeester in Midden-Groningen.

Klein voorbehoud

Wel neemt Munniksma een klein voorbehoud in acht: 'Alleen voor een week of drie zou ik het willen doen, of als iemand met zwangerschapsverlof is.' Verder wil de PvdA'er vooral andere dingen doen dan werken.

Gemeenten op zoek

Diverse Groningse gemeenten zijn op dit moment op zoek naar een (waarnemend) burgemeester. Na het overlijden van Pieter Smit en het opstappen van Baukje Galama zitten respectievelijk Oldambt en Stadskanaal op dit moment zonder burgemeester.

Nieuwe burgemeester

Rein Munniksma wordt in Midden-Groningen opgevolgd door Adriaan Hoogendoorn (ChristenUnie). Dat gebeurt naar verwachting nog voor de zomer.

