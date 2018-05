Versterkingsoverleg tussen bevingsregio en minister Wiebes is geklapt

Het overleg tussen de provincie, aardbevingsgemeenten en maatschappelijke organisaties met minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken is dinsdagavond geklapt.

'We hebben het gesprek met de minister opgeschort', reageert commissaris van de Koning Rene Paas. 'Omdat we het niet eens konden worden over een voor ons heel belangrijk onderwerp.'

1588 huishoudens

Het overleg is vastgelopen op de 1588 adressen waarvan de inspectie al zo ver is, dat de regio vindt dat ze niet meer terug kunnen. In sommige gevallen is er al een versterkingsadvies voor deze mensen, maar hebben de bewoners het nog niet gekregen.

Minister Wiebes wil wachten met de versterking van deze huizen. Hij wil wachten op onderzoeken van onder meer het KNMI en TNO. Die resultaten komen eind juni.

Schadelijk voor het vertrouwen

Het gaat om woningen in onder meer Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild. De regio noemt verder uitstel van de gestarte versterkingsaanpak schadelijk voor het vertrouwen.

Paas: 'Wij vinden dat het proces al te ver is bij deze groep, je kunt niet meer terug. Dat is voor ons een breekpunt.' De provincie en de tien aardbevingsgemeenten gaan met elkaar in spoedoverleg over vervolgstappen.

Adempauze

Een kleine maand geleden dreigde het overleg al vast te lopen. Toen hebben beide kampen een adempauze ingelast om zaken uit te zoeken en later nader tot elkaar te komen. Dat is dus niet gelukt.

'Je moet vaststellen dat we niet dichter tot elkaar zijn gekomen', zegt Paas. 'We verschillen van mening over de impact die dit heeft op de levens van Groningers.'

Versterkingsadvies

De situatie heeft geen gevolgen voor mensen mét een versterkingsadvies. Bij hen gaat de versterking door zoals beloofd.

