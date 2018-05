Lokaal Betrokken springt in de bres voor Refaja met petitie

Dat Treant de afdelingen klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde van het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal wil sluiten, is tegen het zere been van Lokaal Betrokken. De politieke partij is een petitie gestart om dit te voorkomen.

'We hebben de petitie zondag online gezet en inmiddels is deze al ruim 3500 keer ondertekend', vertelt mede-initiatiefnemer Jur Mellies. 'We zijn boos en bezorgd over het besluit van Treant en vinden het onverteerbaar', voegt hij daaraan toe.

zoektocht naar kinderartsen

De petitie is niet het eerste middel waarmee Lokaal Betrokken de genoemde afdelingen voor het Refaja hoopt te behouden. Twee maanden geleden lanceerde de partij de website kinderartsgezocht.nl al, om hulp te bieden bij de zoektocht naar kinderartsen voor Treant.

'Die website was gewoon een ludieke actie, maar blijkbaar werkte dat niet. Met deze petitie willen we het anders aanpakken en een signaal afgeven aan Treant', stelt Mellies.

Petitie overhandigen

Als bestuursvoorzitter Carla van de Wiel van Treant Zorggroep op 18 juni tekst en uitleg komt geven aan de gemeenteraad van Stadskanaal over het besluit, is het volgens Mellies de bedoeling dat zij de petitie krijgt overhandigd.

Als het aan de lijsttrekker van Lokaal Betrokken ligt, is het besluit over Refaja nog lang niet in kannen en kruiken. De petitie moet daar volgens hem aan bijdragen. 'We zetten in op minstens vijfduizend ondertekeningen', besluit hij.

De petitie is hier te zien.

Lees ook:

- Topvrouw Treant heeft 'letterlijk buikpijn' en geeft uitleg over sluiting afdelingen Refaja

- Zorgen rondom ontwikkelingen Refaja Ziekenhuis

- Treant en Zilveren Kruis lijnrecht tegenover elkaar om besluit Refaja