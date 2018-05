Deel dit artikel:











Braal: 'Het was een fantastische teamprestatie' Coach Erik Braal geeft instructies aan Brandyn Curry en Teddy Gipson archief (Foto: JK Beeld) Paul Vervaeck was druk in de weer met het coachen van zijn ploeg archief (Foto: JK Beeld)

Donar walste dinsdagavond met grote cijfers over Leiden heen (105-66). Coach Erik Braal zag dat de verdediging van zijn team op orde was en had een aantal beauty's van aanvallen gezien.

Teamprestatie 'Met 33 assists op 36 field goals was het een fantastische teamprestatie,' analyseert Braal. De wedstrijden volgen elkaar nu snel op, donderdag is de tweede wedstrijd in Leiden. 'Dit is het mooiste aan play-off basketbal.' De beuk erin 'Ik verwacht dat Leiden fysiek de beuk erin zal gooien omdat wij vandaag makkelijk scoorden dichtbij de basket. Het is aan ons om daar goed mee om te gaan,' zegt Braal. Teleurstelling Verliezend coach van Leiden, de Belg Paul Vervaeck, incasseerde de nederlaag gelaten. 'Natuurlijk ben je teleurgesteld als je verliest, maar het zijn play-offs. Wedstrijden komen kort op elkaar. Als je nu niet op staat zijn de play-offs gedaan, maar zo is ons karakter zeker niet.' Krijgers 'Op sommige momenten zie je dat de hoofden een klein beetje naar beneden gaan. Dat is nu allang weer voorbij. Na het duel heb ik jongens gezien die krijgers zijn en klaar zijn voor donderdag,' besluit Vervaeck strijdvaardig. Lees ook: - Donar opent finalereeks met verpletterende zege tegen Leiden

