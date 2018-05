Van Dijk ligt niet wakker van confrontatie met Ronaldo

Virgil van Dijk viert de zege in de halve finale van de CL tegen AS Roma. (Foto: Stanley Gontha / ANP)

Verdediger Virgil van Dijk stond namens FC Groningen tegenover aanvallers als Mike van Duinen en Anthony Lurling. Zaterdag wacht een spits van een ander kaliber: Cristiano Ronaldo.

De aanvoerder van Oranje ligt naar eigen zeggen niet wakker van het duel met de Portugees in de finale van de Champions League.

Topscorer

Ronaldo is met vijftien treffers dit seizoen topschutter op het kampioenenbal en wil in Kiev voor de vierde keer tot scoren komen in de CL-finale.

'Ik denk niet aan zijn reputatie'

'We weten alles van die man', liet Van Dijk luchtig weten. 'Ik denk niet aan zijn reputatie. Ik richt me puur op wat we op het veld moeten doen. Hoe we als aanval, middenveld en verdediging gaan spelen. Dit is de grootste wedstrijd in clubvoetbal. Het is ook maar één wedstrijd. We willen het beste uit onszelf halen en hopelijk is dat genoeg.'

Schrijft Ronaldo geschiedenis?

Ronaldo kan zijn vijfde titel in de Champions League veroveren. Zijn Real Madrid kan de titel voor het derde jaar op rij pakken. 'We moeten beseffen dat we zaterdag geschiedenis kunnen schrijven', aldus de directe tegenstander van Van Dijk.

