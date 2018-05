Politievakbond: 'Uitspraken Den Oudsten zijn miskenning van de problemen'

De recente uitspraken van burgemester Peter den Oudsten over de politie in Noord-Nederland zijn bij veel politiemensen in het verkeelde keelgat geschoten. Dat zegt vakbond ACP.

'Een miskenning van de problemen.' noemt Erwin Koenen, vice voorzitter van de ACP, Den Oudstens uitspraak dat 'we in het noorden niet te klagen hebben over de politiecapaciteit'.

Overschot of tekort?

'Er werken te veel mensen in Noord-Nederland', schetst Koenen de situatie. 'Dan hebben we het niet over tientallen, maar over 350. Die zouden nog weg moeten. Den Oudsten zegt dat er bij de nieuwe formatie tachtig mensen bijkomen. Als je dat verrekent, zouden er nog 270 weg moeten.'

Koenen spreekt van 'groot ziekteverzuim, enorme werkdruk en een vervangingsvraagstuk' als problemen die momenteel spelen bij de politie. 'Het het lijkt alsof hij niet goed is geïnformeerd', concludeert de vakbondsman.

Herstelplan

'Als vakorganisatie zijn we druk bezig om aandacht te vragen voor de landelijke politie. Er ligt ook al een herstelplan. Als er dan een regioburgemeester is die de problemen bagatelliseert, dan durf ik te zeggen dat hij zijn regio geen dienst bewijst.'

Koenen zou graag in gesprek gaan met Den Oudsten over de situatie bij de politie. Als tip geeft hij de burgervader mee dat 'het belangrijk is dat hij luistert naar zijn mensen in de regio.'

