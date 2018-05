Rondje Groningen: Wat gebeurt er in deze kerk?

Wat gebeurt er in deze kerk? (Foto: Sander Blom Films)

Een spannende Groningse filmteaser, ondermaatse vragen in Provinciale Staten en een knuffel van FC Groningen voor FC Emmen. Het is weer tijd voor Rondje Groningen!

1) Dick klampt Dries aan

Oud-premier Dries van Agt tegen het lijf lopen. Wat doe je dan als kersvers gepromoveerd trainer van FC Emmen? Precies, dacht de Veendamse coach Dick Lukkien:

2) Auto van de zaak

Belofte maakt schuld. Ronald Lubbers, bestuursvoorzitter van datzelfde FC Emmen, beloofde Anco Jansen, oud-speler van BV Veendam, dat hij een week lang in de drie ton kostende Bentley van Lubbers mocht rijden. De voorwaarde was promotie naar de eredivisie. Geniet ervan, Anco!

3) Kusje van ons

Voetbal is emotie. Voetbal is liefde. Bij de oprit naar de A28 bij P+R Haren valt dit bericht sinds maandag te lezen. Kusje, Drentse buren!

4) Babynieuws

Vanuit Rotterdam komt babynieuws met een Gronings tintje. Voormalig FC Groningen-verdediger Eric Botteghin (nu Feyenoord) en zijn vriendin verwachten een tweede kind. 'It's a boy'.

5) Tja...

Onze verslaggever

Martijn Folkers constateert dat het niveau van vragen in Provinciale Staten soms niet echt overhoudt...

6) Parkour in een gymzaal

Balanceer-acts en tegen muren oplopen: Joel van der Woude organiseerde een speedrun-evenement in Veendam. Zijn vader is een van de deelnemers.

7) Is Buijs al kampioen voor hij naar de FC komt?

In de Tweede Divisie volgt een prachtige apotheose...

8) Wat gebeurt er in deze kerk?

Deze zondag, dan gaat de eerste korte film van filmmaker Sander Blom in première in het Groninger Forum. De teaser die alvast online staat, roept allerlei vragen op.

9) Kunstprojectje

Ander soort kunst dan een filmtrailer, deze act van Florent Pouissineau.

10) Vlogger houdt balletje hoog met Drost

Wie is beter, freestyler Tom Vegter of Jesper Drost van de FC?

11) Grieken smullen van sfeer bij Donar

Ook de Grieken vinden de sfeer in MartiniPlaza fantastisch. 'Wie heeft je verteld dat ze in Nederland niet kunnen omgaan met basketbal?' (vrij vertaald)

12) Pingpongen met de burgemeester

Peter den Oudsten kan best een pingpongballetje slaan. Dat zien we in deze oproep voor een kinderburgemeester.

13) Hij is er weer...

Volgens Sikkom is de befaamde Duitser die slaapt en feest in zijn auto er weer.

14) Cadeautje!

Rony wilde afrekenen bij een betaalautomaat in een Groningse parkeergarage, en kreeg ineens... 128 euro in munten cadeau.

