Haast is geboden voor onveilige brandweerkazerne op vliegveld Eelde

De vernieuwing van de brandweerkazerne op luchthaven Groningen Airport Eelde heeft in ieder geval drie maanden vertraging opgelopen.

Het vliegveld had de documenten over de brandveiligheid en het milieu niet op orde.

Afgekeurde kazerne

De brandweerkazerne op het vliegveld is al drie jaar afgekeurd. Het gebouw voldoet niet aan de arbonormen en is ook milieutechnisch niet op orde. Dit terwijl er wel brandweerlieden overnachten.

De enige reden dat de kazerne nog gebruikt mag worden, is dat er zicht is op een nieuw gebouw. Voorwaarde is dat dit nieuwe gebouw er voor 2020 staat.

'En als de brandweerkazerne dan niet vernieuwd is, zal ik hem echt moeten sluiten', zegt burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo tegen RTV Drenthe.

'Absolute prioriteit'

Maar Thijsen maakt zich geen zorgen over de vertraging die de vernieuwing van de kazerne nu oploopt.

'Als de brandweerkazerne er niet komt, dan heb je ook niets aan een vernieuwde aankomsthal. Want dan komt er geen vliegtuig. Dus ik ga er gewoon vanuit dat dit de absolute prioriteit heeft.'

Vertraging door documenten

Voor de vernieuwing van de kazerne moet de gemeenteraad eerst een omgevingsvisie goedkeuren. Daarvoor moest het vliegveld verschillende documenten aanleveren, waaronder een document over de brandveiligheid en over het milieu.

Deze documenten kreeg de gemeente - na meerdere verzoeken - drieënhalve maand na afspraak.

De vertraging gaat de aandeelhouders overigens niets kosten. Thijsen: 'Het vliegveld, de aanvrager, zal wel voor de kosten moeten opdraaien die de vertraging geeft.'

Lees ook:

- Dit zijn de plannen van Harm Post voor Groningen Airport Eelde