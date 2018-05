McDonald's laat oog vallen op 'Drentse zijde' van de A7

Fastfoodketen McDonald's mikt op een restaurant op het bedrijventerrein Ter Borch aan de 'Drentse kant' van de A7 bij Hoogkerk.

De eerste hobbel die genomen moet worden door de keten is goedkeuring voor een reclamepaal van 27 meter hoog en 8 meter breed, meldt RTV Drenthe.

Reclamepaal

De raad van gemeente Tynaarlo discussieerde dinsdag over de reclamepaal. Bovenin komt volgens het zogenaamde beeldkwaliteitsplan een permanente reclame uiting van de McDonald's, middenin een ledscherm en op het onderste paneel van de reclamezuil komt de naam van het businesspark te staan.

Tenminste, als het aan het college ligt. De raad is het hier niet mee eens. Volgens de kersverse wethouder Kraaijenbrink had de naam McDonald's nooit genoemd mogen worden in het plan.

'Afschuwelijk landschapsverpestend ding'

De goedkeuring van dat plan loopt anderhalve maand vertraging op, omdat de de wethouder niet alle vragen van de raad kon beantwoorden.

De raad is niet blij met de voorgenomen plannen van een groot ledscherm op de reclamepaal.

Een vergelijkbaar scherm bij Assen-Noord zorgde vorige week nog voor ophef. De Natuur- en Milieufederatie Drenthe noemde het gevaarte 'lichtvervuiling', 'oogverblindend' en 'levensgevaarlijk voor het verkeer'.

'Wij willen niet net zo'n afschuwelijk landschapsverpestend ding als in Assen', zegt Anneke Lubbers van de PvdA. En Henny van den Born (ChristenUnie): 'Het lijkt wel alsof er een wedloop gaande is. Wie heeft de grootste, mooiste en meest duurzame reclamezuil?'

Van den Born diende een amendement in waarin hij samen met de andere coalitiepartijen voorstelt om de reclamezuil ledschermvrij te houden.

Discussie nog niet ten einde

De discussie werd woensdag beëindigd met de conclusie dat er tijdens de volgende vergadering verder wordt gesproken over de reclamezuil.