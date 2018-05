Ringwegvraagbaak: 'Steward word je niet, dat ben je gewoon'

Op diverse plekken waar aan de zuidelijke ringweg wordt gewerkt, kom je ze vanaf nu tegen: stewards. Manouche Cruiming vervult als eerste die rol, een schakel tussen omwonenden en de Aanpak Ring Zuid.

Het is haar taal omwonenden op de hoogte te houden en te polsen over de werkzaamheden aan de ringweg. Cruiming: 'Ik ga van deur tot deur met een brief voor omwonenden. Ik vind het belangrijk om in gesprek te gaan met bewoners met de vraag: wat kunnen we voor jullie doen?'

Boos en gefrustreerd

Een gespreksonderwerp is bijvoorbeeld het lawaai dat vrijkomt bij de werkzaamheden. 'Mensen zijn boos en gefrustreerd. Wij proberen zoveel mogelijk de geluidsoverlast te beperken door onder andere geluidswanden', zegt Cruiming bij de Esperantokruising in Stad, waar de ringweg uiteindelijk verdiept moet liggen. Daarvoor wordt echter nog een tijdelijke ringweg aangelegd, zodat de verdiepte intussen kan worden aangelegd.

Omwonenden kunnen hun borst natmaken voor jarenlange klusgeluiden. 'Klachten afhandelen vind ik heel belangrijk', zegt Cruiming.

Collega erbij

Waarschijnlijk krijgt Cruiming in juli gezelschap van een tweede steward. Mogelijk volgen er later in het project nog meer collega's. Tot dan doet Cruiming, die eerst vijf jaar in de beveiliging werkte, alleen als steward. 'Steward word je niet, dat ben je gewoon.'

